Un mese al via della Coppa d'Africa. La rassegna continentale sarà trasmessa da Sportitalia in diretta ed esclusiva. Si parte il 13 gennaio mentre la finale è in programma l’11 febbraio 2024. Si tratta della 34° edizione del torneo e Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) trasmetterà in chiaro, in diretta ed esclusiva tutte le 52 partite che decideranno il successore del Senegal nell’albo d’oro.