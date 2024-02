Coppa d'Asia 2024, definite le semifinali: l'Iran elimina il Giappone senza Taremi, avanti anche il Qatar

QUI IL TABELLONE COMPLETO

Lava avanti e si avvicina alle fasi decisive. Dopo la definizione della prima semifinale, arrivata ieri con i passaggi del turno di Giordania e Corea del Sud, oggi sono arrivati altri due verdetti importanti.della Coppa d'Asia.Nella prima sfida, andata in scena alle 12.30, l'Iran ha affrontato il Giappone e lo ha dovuto fare, espulso agli ottavi e dunque squalificato. Nessun problema: a fare il centravanti ci ha pensato il romanista. Suo l'assist per il gol di, mentre la rete decisiva è arrivata dai piedi di. A nulla è servito il vantaggio giapponese di, al 90' è 2-1, l'Iran vola in semifinale.Fa tutto l'Uzbekistan nella sfida delle 16.30. Primasi fa autogol, poisegna il gol del pareggio a mezzora dalla fine. Il risultato di 1-1 al 90' porta la sfida ai supplementari e poi ai rigori. Qui sono ancora decisivi gli errori degli uzbeki: Ashurmatov, Abdurakhmatov e Masharipov sbagliano dal dischetto eregala al Qatar (nazione ospitante) il passaggio in semifinale.Ora due giorni di pausa e poi si torna in campo. In programma per. Si accende la rincorsa al titolo di Campione d'Asia.