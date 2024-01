Coppa d’Asia 2024: Mancini si salva al 100’! Il Var premia l’Arabia Saudita all’esordio

Redazione CM

Succede di tutto nell’esordio (in una competizione ufficiale) di Roberto Mancini come selezionatore dell’Arabia Saudita. L’ex commissario tecnico dell’Italia, infatti, vince la prima sfida del Girone F in Coppa d’Asia, sconfiggendo, all’ultimo secondo, per 2-1 l’Oman, portandosi in vetta al proprio raggruppamento insieme alla Thailandia (che nell’altro match odierno ha battuto 2-0 il Kirghizistan).



LA SFIDA – Incontro partito in salita per la formazione saudita: dopo 14’, Al Yahyaei ha sbloccato la situazione in favore dell’Oman, grazie a un calcio di rigore concesso dall’australiano Evans, all’interno della cornice del Khalifa International Stadium di Doha. L’Arabia non sembra trovare la chiave di vota per ribaltare il match, sino a quando Mancini non inserisce Ghareeb: bastano 3’ e il giocatore saudita riporta la partita in parità. Nel finale, succede letteralmente di tutto: corner al 96’, sul quale Al Bulayhi si avventa di testa, siglando il 2-1. Il direttore di gara annulla inizialmente la rete, prima che un lungo check del VAR assegni il vantaggio alla squadra di Mancini. Disperazione Oman e festa per Mancini.