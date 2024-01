Coppa d'Asia: alla Corea del Sud non basta Son, pari con la Giordania. Primi punti per il Bahrein

Prosegue la Coppa d'Asia, oggi tocca al gruppo E, con due sfide in campo nel pomeriggio. Ad aprire la giornata, nel torneo ospitatato in Iraq, è stata la sfida tra Giordania e Corea del Sud.



Il risultato consegna alla classifica un passo falso della nazionale di Heung-min Son e Kim Min-jae, che chiudono sul 2-2 la sfida delle 12.30. I coreani si salvano in rimonta: dopo il gol iniziate di Son su rigore, i giordani erano passati in vantaggio con l'autogol di Yong Woo Park e la rete di Yazan Al Naimat. A rimettere le cose in pari l'autorete di Yazan Alarab al 91', decisiva nel pareggio finale.



L'altra sfida del girone E è quella tra Bahrein e Malesia, entrambe alla ricerca della prima vittoria dopo le sconfitte all'esordio. A spuntarla è il Bahrein, ma anche questa volta risulta decisivo un gol allo scadere: al 95' la sblocca Ali Madan, al Bahrein basta l'1-0 per prendersi momentaneamente il terzo posto del girone. La classifica adesso recita Giordania 4, Corea del Sud 4, Bahrein 3 e Malesia 0.