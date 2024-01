Coppa d'Asia, clamorosa sconfitta del Giappone: Iraq e Iran agli ottavi

Il venerdì di Coppa d’Asia si è aperto con una sorpresa. Il Giappone – grande favorito per la vittoria – ha perso 2-1 contro l’Iraq, che conquista così gli ottavi di finale con un turno d’anticipo nel Gruppo D. Determinante la doppietta di Aymen Hussein.



L’Indonesia, invece, vince la prima partita del girone D, agganciando al 2° posto il Giappone con 3 punti. A Doha basta un rigore di Mangkualam per risolvere la pratica Vietnam, al secondo ko di fila e aritmeticamente eliminato dal torneo.



Anche l’Iran si aggiunge alla lista delle qualificate agli ottavi di finale con una giornata d’anticipo. Al Khalifa International Stadium di Doha basta un gol di Ghayedi, il secondo consecutivo, per battere 1-0 Hong Kong, ultimo con zero punti nel Gruppo C, ma non ancora eliminato.