Coppa d'Asia, Giordania-Corea del Sud: le formazioni e dove vederla

La Coppa d'Asia entra nel rettilineo finale: si gioca oggi alle 16 Giordania-Corea del Sud la prima delle due semifinali del torneo. Netta favorita la squadra di Jurgen Klinsmann che non arrivava tra le prime quattro dall’edizione 2015. Son e compagni sono approdati in semifinale in maniera rocambolesca: cinque delle ultime sei reti segnate dai sudcoreani sono arrivate dall’80’ in poi. La Corea del Sud aveva chiuso al secondo posto i gironi e ha poi battuto, non con poche difficoltà, Arabia Saudita e Australia. Più semplice il percorso della Giordania che ha fatto fuori Iraq e Tagikistan.



DOVE VEDERLA - Giordania-Corea del Sud si potrà seguire attraverso la diretta streaming gratuita su OneFootball, broadcaster che in Italia si è aggiudicato i diritti sulla manifestazione continentale ospitata dal Qatar.



Le formazioni



GIORDANIA (3-4-2-1): Aby Laila; Nasib, Al-Arab, Al-Ajalin; Haddad, Ayed, Sadeh, Al-Mardi; Al-Taamari, Olwan; Al-Naimat.



COREA DEL SUD (4-2-3-1): Jo Hyeon-woo; Kim Tae-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Seol Young-woo; Park Jin-seob, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Son Heung-min, Hwang Hee-chan; Cho Gue-sung.