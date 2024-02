Coppa d'Asia, Iran-Qatar: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La seconda semifinale di Coppa d'Asia vedrà scendere in campo Qatar e Iran. I primi vanno a caccia del bis, dopo aver vinto il trofeo quattro anni fa negli Emirati Arabi, l’Iran invece sogna la sua prima finale dopo 48 anni. Partono da favoriti Taremi e compagni ma il giocatore del Porto - promesso sposo dell'Inter - non ci sarà dopo l'espulsione rimediata contro il Giappone. Gli iraniani hanno eliminato anche la Siria di Cuper. Più semplice il percorso del Qatar che ha eliminato Palestina e Uzbekistan (ai rigori) nella fase ad eliminazione diretta.



DOVE VEDERLA - La sfida tra Iran e Qatar, valida per le semifinali di Coppa d’Asia, è in programma mercoledì 7 febbraio alle 16:00. La sfida si potrà seguire attraverso la diretta streaming gratuita su OneFootball, broadcaster che in Italia si è aggiudicato i diritti sulla manifestazione continentale ospitata dal Qatar.



Le probabili formazioni



IRAN (4-2-3-1): Beiranvand; Rezaeian, Kanaanizadegan, Khalilzadeh, Hajsafi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Taremi, Mohebi; Azmoun.



QATAR (3-5-2): Barsham; Al-Rawi, Mukhtar, Mendes; Ro-Ro, Gaber, Fatehi, Al-Haydos, Muneer; Ali, Afif.