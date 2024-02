Coppa d'Asia, la Giordania scrive la storia: prima finale di sempre

GS

Si è scritta la storia nella prima semifinale della Coppa d'Asia. La Giordania ha firmato l’impresa, battendo per 2-0 la Corea del Sud e qualificandosi per la prima volta, nel corso della sua intera storia, per la finale della massima competizione continentale (non era mai andata oltre i quarti, centrati in due occasioni: 2004 e 2011). La Giordania attende la vincente dell'altra semifinale tra Iran e Qatar.



LA PARTITA - La Giordania ha staccato il pass per l'atto finale grazie ad un secondo tempo strepitoso, nel quale sono maturati entrambe le reti: a sbloccare il risultato ci ha pensato Yazan Al-Naimat, prima del raddoppio griffato da Mousa Al-Taamari, stella della squadra e giocatore di proprietà del Montpellier.



LA FINALE - La finale di Coppa d'Asia si giocherà sabato 10 febbraio 2024, al Lusail Stadium di Lusail. Sarà l’appuntamento per la storia, per una nazionale che non si è mai qualificata per un’edizione dei Mondiali.