Coppa d'Asia: l'Arabia Saudita di Mancini agli ottavi con un turno d'anticipo

Va avanti la Coppa d'Asia in Qatar, che oggi ha visto in campo altre due partite della fase a gironi. Per il gruppo F si sono sfidate prima Oman e Thailandia e poi Kirghizistan e Arabia Saudita.



Nella prima sfida, non si è andati oltre lo 0 a 0, in un pareggio che aiuta la Thailandia (seconda in classifica) a tenere lontano proprio l'Oman. Tutt'altro esito invece nella sfida tra il Kirghizistan e l'Arabia Saudita di Roberto Mancini, che vince 2-0 grazie alle reti di Kanno e Al-Ghamdi. Pesano sul risultato anche due espulsioni rimediate dal Kirghizistan (una al 9', una al 52').



La squadra di Mancini si prende la vetta solitaria del girone e centra la qualificazione matematica agli ottavi con un turno d'anticipo. Ora la classifica del gruppo F recita Arabia Saudita 6, Thailandia 4, Oman 1 e Kirghizistan 0. La prossima sfida per gli uomini di Mancini sarà contro la Thailandia il prossimo 25 gennaio alle 16: in palio la prima posizione nel girone.