Coppa del Belgio: Anversa in finale contro la squadra allenata da un ex Genoa

L'Anversa batte 3-0 l'Oostende e vola in finale di Coppa del Belgio. Dopo l'1-1 dell'andata firmato da Doumbia ed Henderson, la semifinale di ritorno viene decisa dalla doppietta di Ilenikhena e da un gol di Van Den Bosch.



L'Anversa raggiunge in finale il Royale Union Saint-Gilloise. Dopo aver perso l'andata per 2-1, la squadra prima in classifica allenata dal tedesco Alexander Blessin (ex Genoa) ha eliminato il Club Brugge nell'altra semifinale battendolo 2-0 al ritorno grazie alle reti di Amoura e Sykes.