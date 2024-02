Coppa del Mondo 2026: si apre all'Azteca, finale a New York

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha comunicato ufficialmente le date e gli stadi nei quali verranno disputati i match d’esordio e di chiusura della Coppa del Mondo 2026, che sarà giocata tra Stati Uniti, Canada e Messico. La prima partita, col fischio di inizio fissato per l’11 giugno, si terrà allo stadio Azteca di Città del Messico, sede delle finali dei Mondiali del 1970 e del 1986. Il giorno dopo invece si giocherà la prima gara in Canada, a Toronto. Sempre il 12 giugno a Los Angeles si giocherà la prima gara in programma negli Stati Uniti.



Saranno invece gli Usa ad ospitare le ultime due gare della Coppa del Mondo del 2026, la prima edizione con 48 partecipanti: la finale per il terzo/quarto posto sarà giocata l’8 luglio all’Hard Rock Stadium di Miami, mentre la finalissima sarà ospitata dal Metlife Stadium di New York il 9 luglio 2026.