Andata degli ottavi di finale di Copa del Rey in Spagna e quattro partite in programma in questo mercoledì: all'Atletico Madrid non basta la rete di Griezmann per superare il Girona, mentre il Villarreal rimonta il doppio svantaggio e pareggia con l'Espanyol. Cade il Valladolid di Ronaldo, vince invece il Real Madrid: Sergio Ramos fa 100 gol in carriera dal dischetto, Lucas Vazquez e Vinicius jr firmano il definitivo 3-0 sul Leganes.



h. 19.30



Girona-Atletico Madrid 1-1

9' Griezmann (AM), 34' Lozano (G).



h. 20.30



Getafe-Valladolid 1-0

45+2' st Angel (G).



Villarreal-Espanyol 2-2

15' Darder (E), 26' st Lopez (E), 40' st Ekambi (V), 44' st Bacca (V).



h. 21.30



Real Madrid-Leganes 3-0

44' rigore Sergio Ramos (RM), 24' st Lucas Vazquez (RM), 32' st Vinicius jr (RM).