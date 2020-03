Il Granada e l’Athletic Bilbao si affrontano questa sera nel ritorno della semifinale di Coppa del Re, dopo la vittoria dei baschi per 1-0 nella partita di andata: appuntamento alle 21 presso il Nuevo Estadio de Los Carmenes della città andalusa. In campionato entrambe le squadre si trovano poco sopra metà classifica. Di sicuro è una finale che l’Athletic ha molta voglia di raggiungere, anche in considerazione della sua lunga tradizione vincente in questa competizione: con 23 vittorie in 37 finali raggiunte è la seconda squadra spagnola ad aver vinto più volte la Coppa, dopo il Real Madrid. Una motivazione ulteriore è data dalla consapevolezza di ritrovare in finale i rivali baschi della Real Sociedad, che hanno eliminato il Mirandes, squadra di seconda divisione, nell’altra semifinale. Il Granada però vuole rimontare e rovinare la festa.



h 21 Granada-Athletic Bilbao LIVE