Coppa del Re, Athletic-Maiorca: una finale inedita e una tabù da sfatare. I temi, le formazioni e dove vederla gratis

domani allodisi sfidanoper rompere una maledizione e rimescolare le carte nell’albo d’oro.. La finale meno attesa e inedita ha un: il club di, allenato da, arriva sulla scia di una stagione convincente ine dopo aver eliminato nel corso del torneo(i Colchoneros avevano battuto ilin precedenza). I baschi voglionoper rafforzare la propria seconda piazza, alle spalle dei blaugrana, nel conto totale delle vittorie in questa competizione.e compagni hanno perso tutte le ultime 6 finali a cui hanno partecipato. Ora sulla loro strada si para la sorpresa, guidata da. A 21 anni dall’unico successo marchiatoe compagni vorranno imbucarsi alla festa basca a Siviglia – dove sono attesi– e magari rovinarla.

A presentarla a calciomercato.com è chi la commenterà, su Cronache di Spogliatoio, Alberto. "Come la vedo?. Prima del ritorno del Barcellona degli ultimi vent’anni d’altronde, perché era il club che ne aveva conquistate di più. Adesso c’è una storia da riscrivere:Quella rimane una ferita da medicare, cancellarla mi pare difficile. Mi aspetto una partita fatta dall’Athletic maI baschi non dovranno cadere nella trappola perché hanno piùper vincerla e un seguito enorme nonostante un viaggio per niente comodo. C’è grande attesa,

Saranno iWilliams i due uomini più attesi:perché è ormai un giocatore che, per talento e aspettative, ha superato. Quest'ultimo fino a 4 anni fa ce lo si aspettava magari anche lontano da Bilbao, è un calciatore di buon livello ma. Valverde ha spostato anche Inaki sulla fascia in modo da dare meno punti di riferimento in attacco. Sono quelli più attesi ma occhio anche a. È ancora giovane, un classe 2000, anche lui sembra aver un po’ rallentato la propria crescita ma è comunque un centrocampista di grande fisicità, tanto che ha anche giocato da attaccante. Per gli avversari citoche ha trovato a Maiorca la sua dimensione, è certamente più centrato che con la. Lì c’erano forse troppe aspettative nei suoi confronti. Qui si è ambientato benissimo,Ed è curioso che una squadra isolana abbia tra i giocatori più importanti uno che si fa chiamare il Pirata… Sta avendo un buon rendimento, chiaramente non è un giocatore da 30 gol e 20 assist ma sta facendo una buona stagione".

Infine, impossibile non passare dagli allenatori.Lì ha vinto, facendo anche il. E al terzo anno era primo al momento dell’esonero in quella che poi si sarebbe trasformata nella stagione del. Non possiamo sapere come sarebbe finita, di certo ha pagato un rapporto non idilliaco con. E quelleErano anni quelli in cui si dava per scontata la vittoria in Liga del Barcellona ma nel calcio nulla è scontato.Entrambi sottovalutati nonostante dei campionati vinti. Sarri quell’anno battedi, Valverde vince due campionati comunque sempre competitivi. E ora lui che ha anche giocato col Maiorca, dove ha chiuso la carriera, potrebbe riportare Bilbao a trionfare,Ma c’è una storia particolare anche per: la sua famiglia era composta daLui ha detto che a casa si parlava solo di Athletic e che, adesso che non ci sono più, si auguro che facciano il tifo per lui.

Spiazzante, piena di sorprese e colpi di scena, l’edizione 2023/24 della Coppa del Re promette di rimanere impressa nella mente di tanti appassionati di calcio spagnoli e non, e soprattutto di quanti solleveranno il trofeo a Siviglia.La competizione è stata infatti trasmessasul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. Abbiamo parlato con il direttore editoriale, Emanuele, per fare un bilancio dell’esperienza. “È stato sicuramenteche rientra in un percorso nuovo che abbiamo intrapreso e che ci ha fattoAbbiamo preso ile il pacchetto conIl riscontro è stato assolutamente positivo, i numeri della Supercoppa sono stati da: abbiamo fatto il. Ora si conclude anche la Coppa che magari non si giocherà tra i club più blasonati ma che, comunque vada,Avere i diritti per noi ha significato anche avere le immagini di repertorio, quelle di archivio, e queste anche sui social ci hanno permesso di fare grandi numeri nell’avvicinamento.è stata apprezzata la competenza dei nostri telecronisti di punta Santi e Fusto. Un’esperienza positiva. I diritti non saranno la nostra unica via futura ma è un discorso che sta ovviamente alla proprietà. Noi ci sosteniamo con gli introiti pubblicitari e con le attività che facciamo d’agenzia.Per fare un ulteriore step bisogna continuare ad avere buoni riscontri come li abbiamo avuti in questo caso anche dal punto di vista commerciale. Siamo una realtà che cresce rapidamente eSe dovessero essere disponibili diritti magari un po’ snobbati dai player tradizionali, per noi potrebbero essere interessanti. Ora ci godiamo questa finale:Nonostante sia una finale un po’ di nicchia, racconteremo una bella storia: siamo assolutamente contenti, speriamo che sia la prima stagione di tante”.

La finale di Coppa del Re tra Athletic Bilbao e Maiorca scatterà ilIn tv sarà visibile, gratuitamente, su, al. Il match sarà in: basterà selezionare l'evento e aprirlo gratuitamente da qualsiasi piattaforma.(4-2-3-1): Agirrezabala; de Marcos, Alvarez, Paredes, Lekue; Vesga, Prados; Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta.(3-4-1-2): Greif; Raillo, Copete, Valjent; Gonzalez, S. Costa, Sanchez, J. Costa; Rodriguez; Prats, Muriqi.