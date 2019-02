Le semifinali di Copa del Rey non potevano iniziare meglio, con il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Riflettori puntati al Camp Nou dunque, dove i padroni di casa sono favoriti sia per la vittoria nella gara di andata, data a 1.77, sia per la vittoria del trofeo (2.00). La lavagna di Betaland punta su un incontro ricco di gol e offre l’Over 4.5 a quota 3.63 e il pareggio 2–2 a 13.00. I Blancos d’altra parte vorranno cercare di rifarsi dopo l'1-5 subìto durante la decima di campionato e in quota spunta la doppietta di Bale a 11.00. Per loro la vittoria contro i blaugrana si gioca a 4.15, mentre il passaggio turno a 2.20.