Giornata importante per la Coppa del Re in Spagna. Due le gare in programma con Betis Siviglia e Barcellona chiamate all'impresa casalinga per centrare la semifinale. In particolare erano i blaugrana chiamati a ribaltare contro il Siviglia il 2-0 dell'andata, ma Messi e compagni vanno oltre sfoderando un rotondo 6-1. Servono invece i supplementari al Betis per avere la meglio 3-1 sull'Espanyol.



I RISULTATI

Betis Siviglia-Espanyol 3-1 d.t.s

33' Baptistao (E), 76' Lo Celso (B), 95' Sergio Leon (B), 99' Mandi (B)



Barcellona-Sivigla 6-1

13' Coutinho (B), 31' Rakitic (B), 53' Coutinho (B), 54' Sergi Roberto (B), 67' Arana (S), 89' Suarez (B), 92' Messi (B)