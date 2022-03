Il Betis Siviglia è vicino a tornare a disputare la finale di Coppa del Re. I Verdiblancos ricevono, oggi alle 21 allo stadio Benito Villamarin, il Rayo Vallecano, che ha vissuto una prima parte di stagione incredibile ma che ora è in netta discesa. I Matagigantes non riescono a interrompere il periodo buio e ora sono di fronte a un’impresa molto ardua: per conquistare la finale dovrebbero vincere in casa del Betis, forte del 2-1 ottenuto all’andata. Come nelle coppe europee, non c’è valore particolare per i gol in trasferta ma il vantaggio degli uomini di Pellegrini è comunque enorme.