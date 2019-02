Betis in leggero vantaggio nell'andata di semifinale di Coppa del Re, in casa contro il Valencia. A favorire i biancoverdi è la bona media mantenuta quest'anno nelle partite interne: 10 vittorie, 5 pareggi e solo 3 ko. Sul tabellone Microgame il loro successo si gioca a 2,40. Il Valencia, invece, non ha un buon feeling con i match fuoricasa: in trasferta ha perso 5 delle ultime 8 gare giocate. Il successo esterno è dato a 2,95, il pareggio vale 3,25. In campionato il Betis ha una perfetta "media Goal": ha segnato 26 reti, incassandone altrettante. Un match con entrambe le formazioni a segno è valutato 1,75