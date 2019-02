C’è il Clasico di Spagna in semifinale di Coppa del Re: domani, al Camp Nou, la supersfida tra Barcellona e Real Madrid. Sull’analisi dei trader Stanleybet.it pesano gli otto punti che separano le due squadre in campionato (i blaugrana sono primi a 50, i Blancos terzi a 42) e la strabiliante media interna dei catalani, che nelle ultime 21 gare di interne di Coppa del Re hanno ottenuto 20 vittorie e un pareggio. Come riporta Agipronews, sono favoriti a 1,80 per il match di domani, mentre il pareggio sale a 3,80. Da non sottovalutare però il Real Madrid, che ha vinto le ultime tre gare giocate in casa del Barcellona tra Copa del Rey e Supercoppa, nel 2013, nel 2014 e nel 2017. Il quarto blitz consecutivo dei Blancos (che tra l’altro in campionato hanno infilato quattro successi uno dietro l’altro) viaggia a 4,10. Di solito la sfida tra Barcellona e Real è sinonimo di spettacolo, così come testimoniano i precedenti più recenti: nelle ultime dieci sfide, otto volte è arrivato l’Over e sette il Goal, esiti dati per quasi per scontati nella prossima partita. Un finale con almeno tre marcature è valutato 1,48, la possibilità di entrambe le formazioni a segno scende a 1,45.