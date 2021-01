Prosegue il programma dei sedicesimi di finale di Coppa del Re, con altri due incontri in questo mercoledì. La Real Sociedad passa sul campo del Cordoba con la doppietta dell'uomo mercato Willian Jose (in trattativa con il Wolverhampton). Ma la notizia è la clamorosa eliminazione del Real Madrid contro l'Alcoyano, squadra della provincia di Alicante che milita in Segunda Division B (Serie C spagnola): i blancos di Zidane passano in vantaggio con Eder Militao, ma nella ripresa Solbes pareggia i conti e ai supplementari, nonostante l'espulsione di Lopez che lascia in dieci i padroni di casa, è Casanova a firmare il gol che elimina il Real dalla competizione.





h. 19 Cordoba-Real Sociedad 0-2

57' e 84' Willian Jose (R).



h. 21 Alcoyano-Real Madrid 2-1

45' Eder Militao (R), 81' Solbes (A), 115' Casanova (A).