Non solo Liga e Supercoppa, appena vinta dal Real Madrid contro l'Athletic Bilbao. Questa sera in campo le due big di Spagna, impegnate negli ottavi di finale di Coppa del Re: alle 19 in campo i Blancos di Carlo Ancelotti, primi in campionato e super campioni di Spagna, in visita ad Elche all'Estadio Manuel Martínez Valero, contro i valenciani, in lotta per non retrocedere a reduci da tre risultati utili di fila. Alle 21.30 tocca poi allo stesso Athletic Bilbao di Marcelino, altalenante e a metà classifica, che riceve il Barcellona di Xavi, sesto in classifica e a -1 dalla zona Champions.



h 19 Elche-Real Madrido 0-0 LIVE



h 21.30 Athletic Bilbao-Barcellona