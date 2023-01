Il Barcellona conquista la semifinale di Coppa del Re. I blaugrana hanno superato per 1-0 la Real Sociedad, rimasta in 10 uomini dal 40° del primo tempo, a causa dell’espulsione di Brais Mendez. Decisivo l’intervento del Var per cambiare la decisione presa in campo dall’arbitro Manzano, che aveva inizialmente assegnato il cartellino giallo. A decidere il match una rete siglata da Ousmane Dembelé, abile a finalizzare un’ottima azione in contropiede.



Passa il turno anche l'Osasuna che ha battuto il Siviglia per 2-1, dopo i tempi supplementari. A risolvere la partita, ci ha pensato Abde Ezzalzouli che al 99° ha firmato il vantaggio grazie ad una splendida azione personale. A nulla è quindi servito, per gli andalusi, il pareggio allo scadere di En-Nesyiri. L'altra rete della formazione di Pamplona è stata siglata da Chimy Avila.