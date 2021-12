Prosegue il programma dei 32esimi di finale di Coppa del Re in Spagna: al Siviglia servono i calci di rigore per superare l'Andratx, squadra di quarta divisione. Tuto facile per la Real Sociedad e il Villarreal (i prossimi avversari in Champions della Juve ne fanno 7), avanzano anche Rayo Vallecano, Valladolid, Eibar ed Elche.





I RISULTATI



Andratx-Siviglia 1-2 - dopo i rigori

57' Mir (R), 65' Llabres (A).



Bergantinos-Rayo Vallecano 1-3

37' Suarez (V), 67' Ciss (V), 77' Cano (B), 90+1' Moreno (V).



Zamora-Real Sociedad 0-3

47' Guridi (S), 70' Turrientes (S), 90+2' Oyarzabal (S).



Leonesa-Leganes 2-3 - dopo i supplementari

37' Buenacasa (Leo), 62' Eraso (Leg), 98' e 112' Jon (Leg), 105+1' Gaztanaga (Leo).



Castellon-Cartagena 1-2

28' Ortuno (Car), 48' Sibille (Cas), 90+3' Cayarga (Car).



Gijon-Alcorcon 2-1 - dopo i tempi supplementari

42' Mendez (G), 57' Al Badaoui (A), 99' Djurdjevic (G).



Ponferradina-UD Ibiza 2-1

48' Ojeda (P), 68' Villar (I), 93' Romera (P).



Valladolid-Las Palmas 3-1

22' Sadiku (P), 45+2' Tuhami (V), 63' Weissman (V), 68' Cristo (V).



Sanluqueno-Villarreal 1-7

8' e 13' Alcacer (V), 27' autogol Duro (V), 40' Chukwueze (V), 42' Gomez (V), 60' Armental (S), 67' Trigueros (V), 79' Raba (V).



Tenerife-Eibar 1-2

12' Quique (E), 75' Gonzalez (T), 83' Exposito (E).



Unionistas-Elche 0-1

90+3' autogol Roman (E).