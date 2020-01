In 10 dal secondo minuto di gioco, l’Athletic Bilbao stringe i denti per tutta la partita e elimina ai calci di rigore il Tenerife. Non bastano né i tempi regolamentari né i tempi supplementari per decretare il vincitore. Il 3-3 finale (doppietta di Joselu e D.Gomez per i padroni di casa, doppietta di Inaki Williams e Berchiche per i baschi) porta le squadre a decidere il destino della gara dagli 11 metri: a spuntarla è l’Athletic Bilbao, che vola ai quarti di finale di Coppa del Re.