Si è giocato anche in Spagna con sei partite dei sedicesimi di Coppa del Re tra cui alcune big in campo come l'Atletico Madrid che supera in trasferta il Real Oviedo 2-0 con gol di Llorente e Barrios. Tutto facile per il Siviglia, 5-0 contro il Linares. Vittorie di misura per l'Alaves e il Real Sociedad rispettivamente con Valladolid e Logrones.



La partita più emozionante è sicuramente quella del Barcellona, che ha rischiato l'eliminazione contro il CF Intercity, squadra che milita nel terzo campionato spagnolo. I Blaugrana vincono 4-3 ai tempi supplementari con il gol decisivo di Ansu Fati. Protagonista di giornata Oriol Soldevila, autore di una tripletta contro il Barcellona che si ricorderà per tutta la vita. Infine, vince anche il Maiorca contro il Pontevedra