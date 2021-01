Grazie a un gol di Unai Nunez nei minuti di recupero, l'Athletic Bilbao vince in rimonta sul campo dell'Ibiza e si qualifica agli ottavi di finale in Coppa del Re.



Un'altra squadra di terza divisione spagnola, il Cornella, gioca in casa contro il Barcellona privo di Messi. Koeman schiera titolari l'ex juventino Pjanic e il terzino sinistro Junior Firpo, trattato dal Milan sul mercato.



Copa del Rey - 16esimi di finale



Ibiza-Athletic Bilbao 1-2

12' Perez Mateo (I), 52' Raul Garcia (A), 91' Unai Nunez (A)



Cornella-Barcellona 0-0 (risultato parziale)

Juan Ramirez para un calcio di rigore a Pjanic al 39' e a Dembelé al 79'.



BARCELLONA (4-3-3): Neto; Mingueza, Araujo, Lenglet, Firpo; Trincao (74' Pedri), Pjanic, Moriba (74' Busquets); Puig (46' Dembelé), Griezmann, Braithwaite. (A disp. Ter Stegen, Umtiti, De La Fuente, Collado, Fernandes, Tenas). All. Koeman.