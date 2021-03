L'Athletic Bilbao raggiunge il Barcellona in finale di Coppa del Re. Dopo l'1-1 dell'andata al San Mames, nella semifinale di ritorno il Levante passa in vantaggio con Marti Roger al 17'. La reazione degli ospiti si concretizza alla mezzora, quando Raul Garcia pareggia i conti su calcio di rigore. Ai tempi supplementari decide un gol al 112' di Berenguer, ex Torino.