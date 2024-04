: Agirrezabala; de Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; de Galarreta, Prados; Williams I., Sancet, Williams N.; Guruzeta.: Greif; Raillo, Copete, Valjent; Gonzalez, S. Costa, Darder, Lato; Rodriguez; Larin, Muriqi.: Munuera Montero: 27' Paredes (A)Guruzeta! Cross dalla destra, rimpallo che favorisce l'attaccante dell'Athletic che calca di prima: Greif blocca a terra.Nico Williams regala palla a Muriqi, il Pirata si porta al limite e calcia, trovando l'alzata in angolo di Agirrezabala.Ancora de Galarreta a rimorchio su un pallone basso da sinistra, tiro murato dalla difesa.de Galarreta libera il mancino dalla distanza, Greif si distende e mette in angoloSi conclude stasera una dellameno prevedibili degli ultimi anni: la finale di Siviglia mette di fronte l'di Bilbao e il, comunque vada sarà un risultato storico. Sia che vincano i favoriti baschi, che in campionato si giocano un posto nella prossima Champions League, sia che trionfi a sorpresa il club delle baleari dell'ex bomber laziale Vedat. Le due squadre portano con sé scalpi importanti, dato che hanno eliminato rispettivamente Barcellona e Atletico Madrid da una parte e Girona e Real Sociedad dall'altra. Entrambe parteciperanno alla final four della prossima Supercoppa spagnola. L'Athletic non vince da 40 anni e ha perso 6 finali, il Maiorca ha trionfato una sola volta nella propria storia, nel 2003 con in attacco Samuel Eto'o.

Non manca Nico, che occuperà con il fratello Inaki le fasce offensive dell'Athletic.dietro a Guruzeta nella zona centrale dell'attacco, l'ex Torino Berenguer in panchina. Ci sono l'esperto De Marcos sulla destra e Yuri Berchiche sulla sinistra in difesa, regia affidata da Valverde a de Galarreta e Prados.Aguirre lancia Muriqi e il canadesein avanti, mentre la difesa è presidiata da tre marcatori come Raillo, Valjent e Copete. Lato e Gonzalez sulle fasce, Serginel mezzo a dirigere le operazioni.