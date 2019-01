Dopo il 2-0 dello scorso turno in Copa del Rey, tra Barcellona e Siviglia è guerra aperta. Questa sera il Camp Nou ospiterà il secondo round dei quarti di finale. I blaugrana sono a caccia della rivincita e di un biglietto di sola andata verso la semifinale. Il passaggio del turno per loro è quotato a 2.00 sulla lavagna di Betaland. I ragazzi di Machin invece, pur non essendo i favoriti alla conquista della vittoria (si gioca a 10.50 contro l’1.22 dei padroni di casa), sembrano avere tutte le carte in regola per il passaggio alla semifinale (1.72), si legge in una nota. Tuttavia una doppietta di Andre Silva nel match di oggi vale 18.00 ed una sua prima rete con vittoria finale del Siviglia si gioca a 25.00.