Non solo campionato, in scena a partite da oggi anche i sedicesimi di finale di Coppa del Re, in Spagna: tocca anche a diverse big, come il Villarreal, il Valencia di Gennaro Gattuso nel derby contro il La Nucia, squadra che milita in Segunda B ma soprattutto il Real Madrid di Carlo Anccelotti che va in Extremadura, sul campo del Cacereno, club di quarta serie.





Ecco tutte le partite in programma:



h 19 Cartagena-Villarreal

h 19 Espanyol-Celta Vigo

h 19 La Nucia-Valencia

h 21 Cacereno-Real Madrid

h 21 Ceuta-Elche

h 21 Sporting Gijon-Rayo Vallecano

h 21 Levante-Getafe