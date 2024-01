Coppa del Re: Maiorca-Real Sociedad e Atletico Madrid-Athletic Bilbao le due semifinali. Quando si giocano e dove vederle in tv e streaming

E’ stato effettuato il sorteggio per determinare le due semifinali dell’edizione 2023/2024 della Coppa del Re. Il Maiorca, che nei quarti ha eliminato il Girona battendolo in gara secca per 3-2, se la vedrà con la Real Sociedad, vincitrice dell’edizione 2020 e carnefice del Celta Vigo di Rafa Benitez; nell’altro accoppiamento, l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che si è imposto di misura sul Siviglia, sfiderà l’Athletic Bilbao, che ha fornito la sorpresa più grande superando il Barcellona per 4-2 dopo i tempi supplementari.



Le partite d’andata sono previste tra il 6 ed il 7 febbraio, mentre le gare di ritorno verranno disputate tre settimane più tardi, tra il 27 ed il 28 febbraio. L’atto conclusivo della Coppa di Spagna sarà disputata alla “Cartuja” di Siviglia in data ancora da stabilire.



Così come per i turni precedenti, le prossime partite di Coppa del Re saranno trasmesse in diretta televisiva su Telelombardia e gli altri canali del gruppo Mediapason e in streaming sul canale Youtube di Cronache di spogliatoio.