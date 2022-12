Serata di Coppa del Re in Spagna dove si sono giocate 8 gare valevoli per i trentaduesimi di finale. Più complicato del previsto il passaggio del turno per l'Atletico Madrid, unica big in campo. La squadra di Simeone batte 3-1 l'Arenteiro nel finale con doppietta di Carrasco. Cadono Girona e Malaga, sui campi di Cacereno e Gimnastic. Passa in scioltezza il Celta Vigo: 3-0 al Gernika, mentre va fuori anche il Granada con l'Oviedo. Successi di misura dell'Eldense sul Burgos e del Linares sul Racing Santander. La Nucia avanti sul Las Palmas dopo i calci di rigore