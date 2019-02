In campionato ha uno svantaggio di nove punti dal Barcellona, ma nei precedenti di coppa il Real Madrid può vantare una striscia decisamente positiva contro i catalani. L'ultimo ko risale all'agosto del 2012, poi in sette sfide, tra Supercoppa e Coppa del Re, per i Blancos sono arrivati cinque successi e due pareggi. Dunque, alla vigilia della semifinale di ritorno, la squadra di Santiago Solari può giocare con una relativa tranquillità, data anche dall'1-1 centrato nel primo round al Nou Camp, nonostante parta in leggero svantaggio nell'analisi di Stanleybet.it, dove gli uomini di Valverde sono proposti a 2,45. Il successo dei Blancos è dato a 2,65, ma per andare in finale può andare bene anche un pareggio, dato a 3,60. Nello specifico, lo 0-0 che manda avanti i madrileni vale 18,00. Una quota abbastanza alta, giustificata dalla grande prolificità di entrambe le formazioni che, insieme, in Liga hanno superato le 100 marcature complessive: l'Over, scommessa su almeno tre gol totali, viaggia a 1,45.