Secondo round: Real Madrid e Barcellona si giocano la finale di Coppa del Re. Dopo l'1-1 del Camp Nou nella semifinale di andata (vantaggio di Lucas Vazquez, pareggio blaugrana con Malcom), al Santiago Bernabeu va in scena la sfida di ritorno per decretare chi andrà in finale contro la vincente tra Valencia e Betis (sfida in programma domani). Solari senza Isco, non convocato per scelta tecnica, Valverde rinuncia invece a Boateng. Clasico numero 239 complessivo, il numero 35 in Coppa del Re: in questa competizione il bilancio è a favore del Barça, 14 vittorie (12 per il Real, 8 pareggi).



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Real Madrid-Barcellona.



FORMAZIONI UFFICIALI



Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Reguilón; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius.



Barcellona: ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Dembélé.





PRIMO TEMPO



38' - Ancora Real: palla di Reguilon dentro per Vinicius che si avvita di sinitro, ma il pallone finisce alto sopra la traversa da buona posizione.



37' - Clamorosa doppia occasione per il Real Madrid: Vinicius si fa chiudere in area dal difensore, ma riesce a mettere in mezzo per Benzema che da solo si divora il vantaggio sparando addosso a ter Stegen. 30' - Dembélé mette in mezzo dalla sinistra, smanaccia Keylor Navas.



23' - Altra chance per i blancos: Benzema si invola sulla sinistra e mette in mezzo, ter Stegen salva su Vinicius.



19' - Contropiede Barcellona, Varane chiude bene in corner.



18' - Occasione per il Real Madrid: palla a Vinicius a centro area, ma il brasiliano spara alto sopra la traversa.



14' - Vinicius giù in area blaugrana, l'arbitro Sanchez non assegna il rigore e non viene richiamato dal VAR. Decisione dubbia: le immagini evidenziano il tocco da dietro di Semedo.



12' - Risponde il Real: Vinicius imbuca per Reguilon, il terzino entra in area dalla sinistra ma viene chiuso bene in calcio d'angolo.



8' - Prima occasione per il Barcellona: cross di Dembélé dalla sinistra, sponda di Suarez per Sergi Roberto ma Reguilon chiude bene e manda in corner.



1' - Fischio d'inizio, primo pallone per il Barcellona.