Coppa del Re, Santi: 'L'Athletic per la storia, il coronamento di Valverde contro il 'basco' Aguirre. Quanta mistica!'

Laè pronta all'epilogo: allosi sfidanoper rompere una maledizione e rimescolare le carte nell’albo d’oro. I baschi divogliono riportare il trofeo al San Mames dove manca daper rafforzare la propria seconda piazza, alle spalle dei blaugrana, nel conto totale delle vittorie in questa competizione. Muniain e compagni hanno perso tutte le ultime 6 finali a cui hanno partecipato. Ora sulla loro strada si para la sorpresa, guidata da. A 21 anni dall’unico successo marchiato Eto’o, Muriqi e compagni vorranno imbucarsi alla festa basca a Siviglia – dove sono attesi oltre 100mila tifosi dell’Athletic – e magari rovinarla.

A presentarla a calciomercato.com è chi la commenterà su Cronache di Spogliatoio, Alberto. "Come la vedo? Classifica e rose alla mano,Prima del ritorno del Barcellona degli ultimi vent’anni d’altronde l’Athletic veniva chiamato ‘’, perché era il club che ne aveva conquistate di più. Adesso c’è una storia da riscrivere:Quella rimane una ferita da medicare, cancellarla mi pare difficile. Mi aspetto una partita fatta dall’Athletic maSi mette dietro, copre gli spazi e poi riparte.. I baschi non dovranno cadere nella trappola perché hanno piùper vincerla e un seguito enorme nonostante un viaggio per niente comodo. C’è grande attesa,

"Saranno i fratellii due uomini più attesi:è ormai un giocatore che, per talento e aspettative, ha superato. Quest'ultimo fino a 4 anni fa ce lo si aspettava magari anche lontano da Bilbao, è un calciatore di buon livello ma Nico sembra in grado di fare meglio. Valverde ha spostato anche Inaki sulla fascia in modo da dare meno punti di riferimento in attacco.È ancora giovane, un classe 2000, anche lui sembra aver un po’ rallentato la propria crescita ma è comunque un centrocampista di grande fisicità, tanto che ha anche giocato da attaccante. Per gli avversari citoche ha trovato a Maiorca la sua dimensione, è certamente più centrato che con la. Lì c’erano forse troppe aspettative nei suoi confronti. Qui si è ambientato benissimo, è diventato un po’ un simbolo dello spirito maiorchino. Ed è curioso che una squadra isolana abbia tra i giocatori più importanti uno che si fa chiamare il Pirata… Sta avendo un buon rendimento, chiaramente non è un giocatore da 30 gol e 20 assist ma sta facendo una buona stagione".

"Infine, impossibile non passare dagli allenatori.posso dire che è statoLì ha vinto due volte la Liga, facendo anche il. E al terzo anno era primo al momento dell’esonero in quella che poi si sarebbe trasformata nella stagione del. Non possiamo sapere come sarebbe finita, di certo ha pagato un rapporto non idilliaco con. E quelleErano anni quelli in cui si dava per scontata la vittoria in Liga del Barcellona ma nel calcio nulla è scontato. SEntrambi sottovalutati nonostante dei campionati vinti. Sarri quell’anno battedi, Valverde vince due campionati comunque sempre competitivi. E ora lui che ha anche giocato col Maiorca, dove ha chiuso la carriera, potrebbe riportare Bilbao a trionfare,. Ma c’è una storia particolare anche per: la sua famiglia era composta da grandissimi tifosi dell’Athletic. Lui ha detto che a casa si parlava solo di Athletic e che, adesso che non ci sono più, si auguro che facciano il tifo per lui.