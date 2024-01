Coppa del Re: Siviglia e Athletic Bilbao ai quarti

Al via gli ottavi di finale di Copa del Rey in questo martedì sera. Siviglia e Athletic Bilbao staccano il pass per i quarti: gli andalusi si impongono sul campo del Getafe, i baschi battono in casa l'Alaves.



I RISULTATI



Getafe-Siviglia 1-3

8' Ramos (S), 23' Mata (G), 48' e 55' Romero (S)



Athletic Bilbao-Alaves 2-0

28' e 60' Villalibre (B)