Inizia con una netta vittoria in Coppa del Re il cammino di Santiago Solari alla guida del Real Madrid. L'ex tecnico del Real Castilla, promosso al posto dell'esonerato Lopetegui, ha esordito guidando i blancos al 4-0 sul Melilla, formazione di terza divisione. Dopo uno spavento iniziale per una clamorosa palla-gol dei padroni di casa, il Real sblocca il risultato al 28° con Benzema (primo marcatore anche nelle gestioni Ancelotti, Zidane e Lopetegui), per poi dilagare con Asensio (nel recupero del primo tempo), Odriozola e il giovane Cristo. Buona prova, con tanto di palo colpito sul 2-0, per l'attaccante brasiliano classe 2000 Vinicius jr, uno degli epurati della gestione Lopetegui.



Alle 21.30, in campo anche il Barcellona, che fa visita al Cultural Leonesa.