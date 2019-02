In campo per la storia: questa sera alle ore 21 allo stadio Mestalla Valencia e Betis si giocano una parte importante della stagione e la sicurezza di giocare ad agosto la Supercoppa di Spagna, nella semifinale di ritorno di Coppa del Re. All'andata le due squadre hanno impattato sul 2-2, con quella di Marcelino che sotto di due reti ha ripreso la qualificazione per i capelli grazie alle reti nel finale di Cheryshev e Gameiro. I biancoverdi hanno interrotto un periodo nero che è costato l'eliminazione ai sedicesimi di Europa League e la discesa al settimo posto in campionato solamente nel weekend con la vittoria di Valladolid, mentre i Murcielagos sono imbattuti da fine gennaio e si sono riportati a quattro punti dall'Europa. La finale si giocherà il 25 maggio al Benito Villamarin di Siviglia, casa proprio del Betis, contro la vincente di Real Madrid-Barcellona.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



VALENCIA (4-4-2): Juamè; Piccini, Diakhaby, Gabriel, Gaya; Wass, Parejo; Kondogbia, Guedes; Rodrigo, Gameiro.



BETIS (3-4-2-1): Joel; Mandi, Bartra, Sidnei; Francis, Carvalho, Canales, Guardado; Lo Celso, Joaquin; Jesè.





