Tutto facile per il Valencia nella semifinale di ritorno della Coppa del Re, in casa contro il Betis. Forte del 2-2 ottenuto a Siviglia all'andata, la squadra di Marcelino ha la qualificazione a portata di mano, data a 1,25 dagli analisti Stanleybet.it, che invece piazzano a 3,55 il passaggio in finale dei biancoverdi. Valencia avanti anche nelle quote secche sulla gara di domani al Mestalla, dove ha perso solo un match in campionato: è favorito a 1,75. Male il Betis fuori, con ben 6 ko fino a ora: il pareggio è dato a 3,75, il successo (che vorrebbe dire qualificazione sicura) viaggia a 4,40. A sfavore del Betis gioca anche l'ottima tenuta difensiva del Valencia, seconda miglior difesa in campionato (con 21 reti subite): una gara senza gol per i biancoverdi è offerta a 2,45.