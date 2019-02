Sono andati in scena quest'oggi i primi quattro ottavi di finale di Coppa di Francia. Ecco le partite:



h 18.30 IC Croix-Dijon 0-3 - 5' rig. Tavares (D), 27' Balmont (D), 93' Allain (D)

h 18.30 Metz-Orleans 0-1 - 20' rig. Lecoeuche (O)

h 18:30 Nantes-Tolosa 2-0 - 9' Coulibaly (N), 41' Limbombe (N)

h 21:00 Bastia-Caen 2-2 (5-6 dcr) - 4' Tchokounte (C), 25' st Poggi (B), 4' primo ts Ninga (C), 12' secondo ts (B)