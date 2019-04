Incredibile in Francia: il Paris Saint-Germain perde la finale di Coppa di Francia contro il Rennes. Allo Stade de France la squadra di Tuchel si fa rimontare due gol da Niang e compagni e perde poi ai rigori. Niente doppietta, dunque, per il PSG, che settimana scorsa aveva vinto ufficialmente la Ligue 1. La squadra di Tuchel - che per il match sceglie Areola e non Buffon - dopo 21' è già sul 2-0: di Dani Alves prima e Neymar poi i gol. Il Rennes però rimonta, prima grazie a un autogol di Kimpembe e poi con la rete di Mexer su assist di Grenier. I supplementari non bastano e anzi, al 118' viene espulso Mbappé per un fallaccio ai danni di un avversario. Si va ai calci di rigore e a vincere è il Rennes, che realizza tutti e 6 i tiri. Di Nkunku l'errore per il Paris Saint-Germain. Niente doppietta per la squadra di Tuchel, a vincere la Coppa di Francia è il Rennes.