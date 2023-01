Passano tutte le big della Ligue 1 in Coppa di Francia e staccano il pass per il prossimo turno. Vince 2-1 il Lione contro il Metz, il Marsiglia batte 2-0 l'Hyeres: in gol Alexis Sanchez e Dieng. Ok anche il Lens, che batte il Linas-Montlhery, passa il turno anche il Brest, che batte sempre 2-0 l'Avranches.