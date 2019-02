Il Paris Saint Germain soffre più del previsto contro il Villefranche, formazione della terza divisione francese, e ha bisogno dei supplementari per conquistare i quarti di finale di Coppa di Francia. La squadra di Tuchel, priva degli infortunati Verratti e Neymar e con Buffon in panchina, vince 3-0 grazie ai gol di Draxler, Diaby e Cavani.



Termina invece la corsa del Lille che, in dieci dopo appena 20 per il rosso diretto a Soumaoro, passa in vantaggio contro il Rennes col 17esimo gol stagionale di Pepé, ma viene prima raggiunto e poi sorpassato dalla doppietta di Siebatcheu.