Il Paris Saint-Germain è in finale di Coppa di Francia: il PSG batte in rimonta il Lione, avversario della Juventus in Champions League, una manita che vede protagonista Kylian Mbappé con una tripletta. A segno anche Neymar, Icardi entra nel quarto d'ora finale ma non trova la via del gol.



h. 21.10

Lione-PSG 1-5

11' Terrier (L), 14' Mbappé (P), 64' rigore Neymar (P), 70' Mbappé (P), 82' Sarabia (P), 90+3'