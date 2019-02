Quarti di finale di Coppa di Francia e due partite in programma in questo mercoledì. Il Rennes liquida nella ripresa l'Orleans grazie anche alla rete dell'ex Milan e Torino Niang. Passa anche il Lione contro il Caen.





h. 18.30



Rennes-Orleans 2-0

20' st Bourigeaud (R), 26' st Niang (R).





h. 21.00



Lione-Caen 3-1

26' Denayer (L), 5' st Cornet (L)., 33' st Ninga (C), 39' st Depay (L).