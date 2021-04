Non solo Champions League. Si chiude questa sera il quadro degli ottavi di finale di Coppa di Francia, con il Lione di Rudi Garcia, ancora in lotta per la conquista della Ligue 1, che alle 19 è ospite del Red Star Football Club, ​compagine parigina militante nello Championnat National, terza serie del campionato francese: titolari De Sciglio e Paquetà, si gioca allo Stadio Bauer di Saint-Ouen, chi vince trova nei quarti il Canet Roussillon.