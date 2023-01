Sono andate in scena oggi 11 partite dei trentaduesimi di finale di Coppa di Francia: l’Ajaccio ha battuto per 2-1 lo Jura Sud Lavans, il Reims ne ha fatti sette al Loon-Plage, il Lorient 6 all’AS La Chataignerale. 7-1 per il Tolosa sul Lannion FC, l’Auxerre passa solo ai rigori sul Dunkerque, il Lille passa 2-0 con gol di David e Bayo sul Troyes nel big match della serata. Di seguito tutti i risultati:



Ajaccio-Jura Sud Lavans 2-1

Chamalières-Bourges 6-5 d.c.r.

Loon-Plage-Reims 0-7

Belfort-Olympique Saint-Quentin 3-1

AS La Chataignerale-Lorient 0-6

Lannion-Tolosa 1-7

Dunkerque-Auxerre 4-5 d.c.r.

Aubagne-Chambéry 1-3

Stade Pontivy-Les Herbiers 1-4

Avoine-Vierzon 1-2

Lille-Troyes 2-0