Il primo turno di Coppa di Germania riserva due sorprese abbastanza clamorose: il Colonia è stato eliminato ai rigori dal Regensburg, che milita in Zweite Bundesliga; il Bayer Leverkusen, invece, ha perso addirittura nei 90' per 4-3 contro l'Elvensberg, che figura in terza serie tedesca. Erano in campo giocatori di livello internazionale come Hlozek, Aranguiz e Schick, che non sono bastati ad ottenere la vittoria.