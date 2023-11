Una doppia batosta in casa Bayern Monaco. Non solo la clamorosa eliminazione dalla DFB Pokal - Coppa di Germania - (durante i sedicesimi di finale, per mano del Saarbrucken, squadra attualmente 15ª in 3.Liga – l’equivalente della nostra Serie C – vittorioso per 2-1 grazie a una rete di Gaus in pieno recupero, al 96’ per la precisione) ma anche un brutto colpo per la retroguardia di Tuchel.



PREOCCUPA DE LIGT - Nuovo infortunio al ginocchio per Matthijs de Ligt. Il difensore olandese, infatti. è stato costretto al cambio durante il primo tempo, dopo appena 19′. Al suo posto è entrato Laimer. Le condizioni dell’ex Juve verranno valutate nel corso delle prossime ore.