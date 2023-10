La Coppa di Germania riserva una sorpresa già ai sedicesimi di finale: il Lipsia campione in carica cede al Wolfsburg per 1-0, gol di Cerny, e abbandona prestissimo la competizione. L'Union Berlino, senza Bonucci ancora escluso dal tecnico Urs Fischer, viene eliminato dallo Stoccarda che vola agli ottavi con Undav e infligge ai biancorossi l'undicesima sconfitta consecutiva in tutte le competizioni. Di seguito tutti i risultati:



Homburg-Greuther Furth 2-1

Stoccarda-Union Berlino 1-0

Wolfsburg-Lipsia 1-0

St. Pauli-Schalke 2-1

Bielefeld-Amburgo

Kaiserslautern-Colonia

Borussia Monchengladbach-Heidenheim

Unterhaching-Dusseldorf